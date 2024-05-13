تحرك جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 انخفض 5 جنيهات

قالت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار الذهب، حيث تراجعت بشكل طفيف خلال هذه اللحظات.

وتراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة الن بقيمة 5 جنيهات عن الأسعار التي كانت معلنه صباحا حيث انخفض عيار 21 نحو 5 جنيهات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3110 جنيهات، مقارنة بـ 3115 جنيهًا عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2666 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2079 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفًا و880 جنيها.