ماذا سيحدث في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

شهد سعر أونصة الذهب العالمية تراجعا واضحا مع بداية تداولات الأسبوع، بسبب ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، ومحاولة توقع مستقبل أسعار الفائدة، وتراجع الذهب اليوم قد يساعد على تجميع الذهب للزخم الكافي للعودة إلى الصعود، في حال جاءت بيانات التضخم في صالح الذهب.

كما شهد سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم الاثنين، تراجعا أيضا وذلك بسبب تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك حتى ولو بشكل ضعيف، ويدل هذا التراجع من قبل السعر المحلي على ارتباطه، خلال هذه الفترة بحركة السعر العالمي في ظل استقرار عوامل التسعير الأخرى.

توقعات أسعار الذهب العالمية

وصل سعر أونصة الذهب العالمي إلى مستوى المقاومة 2370 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الماضي ولكنه فشل في اختراقه وأغلق تحته، مما دفع السعر إلى الهبوط بداية تداولات اليوم ليستهدف منطقة 2330 – 2325 دولارا للأونصة والتي قد تعمل على إيقاف الهبوط واكتساب الذهب للزخم الكافي للعودة إلى الصعود، ليرتفع إلى 2431 دولارا للأوقية.

وبعد أن وصل سعر الذهب المحلي إلى مستوى المقاومة 3150 جنيها للجرام عيار 21 تراجع السعر من هذا المستوى وشهد تذبذب فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، واليوم يختبر السعر هذا المستوى من جديد في محاولة لكسره متأثراً بتراجع سعر الذهب العالمي

بيانات ستؤثر على سعر الذهب

ومن المقرر أن يصدر الأسبوع القادم بيانات التضخم الأمريكية والتي ستكون الحدث الأهم في الأسواق وستؤثر على توقعات الأسواق بالنسبة للفائدة الأمريكية وبالتالي على مستويات الدولار أسعار الذهب.

كما تنتظر الأسواق المزيد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والتي تعمل على توضيح رؤية البنك للتضخم والفائدة.