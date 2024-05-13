انخفاض سعر الذهب عالميا.. «اعرف الأوقية بكام»

انخفضت أسعار الذهب إلى نحو 2340 دولارًا للأوقية، اليوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين إلى تقارير التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، للبحث عن مزيد من الأدلة حول الاتجاه النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط إشارات متضاربة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأقل قوة لشهر أبريل وتقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، زادت التوقعات لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

سعر الذهب عالميا

وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي في سبتمبر، وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار الذهب، مدفوعة بالاستثمارات القوية في السوق خارج البورصة، والمشتريات المستمرة من البنوك المركزية، وزيادة الطلب من آسيا.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

توقعات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب 270.85 دولارا للأوقية، أو 13.13% منذ بداية عام 2024، وفقا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي/ للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرا.