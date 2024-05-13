رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بفريق «نظم وتكنولوجيا المعلومات».. رؤية 2030

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق الوحدة المركزية للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وذلك لتسليم شهادة تجديد اعتماد الوحدة المركزية للتدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على مشروعات التطوير بالجامعة، والدكتور عمرو أبو هاني، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

تجديد اعتماد الوحدة المركزية للتدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لفريق الوحدة المركزية للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة كفر الشيخ، على تجديد اعتماد الوحدة المركزية للتدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي، موضحاً أنّ الوحدة المركزية للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات مجهزة على أحدث مستوى تقني وتكنولوجي، وميكنة الخدمات المقدمة، وتقديم دورات تدريبية عن أساسيات التحول الرقمي واستخدام نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة والمتطورة، وتمكين المتدرب بمهنية عالية على أيدي كوادر تدريبية محترفة وفقاً للمعايير العلمية والتقنية العالمية، ومتابعة الاختبارات الإلكترونية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان، إلى حرص الجامعة على تطبيق شهادة أساسيات التحول الرقمي منذ اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في سبتمبر 2020، وصدارتها على مستوى الجامعات المصرية في إجمالي عدد المتدربين على شهادة أساسيات التحول الرقمي، لافتاً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي في مجال التعليم العالي لذا تسعى الجامعة بكافة إمكانياتها لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بها، وميكنة الاختبارات الإلكترونية.

تطبيق أنظمة من أجل التحول إلى جامعة ذكية

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على أهمية التحول الرقمي، وتصدرها للجامعات المصرية في هذا الشأن، مشيداً بالتعاون والدعم المستمر بين الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات وجامعة كفر الشيخ، كما أشاد بفريق عمل الوحدة المركزية للتدريب بالجامعة، مثمناً خطة الجامعة نحو التحول الرقمي، وتطبيق أنظمة من أجل التحول إلى جامعة ذكية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.