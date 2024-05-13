«ليس لنا إلا مصر».. مصطفى بكري: أبناء القبائل لا يفرّطون في الوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، المستشار الإعلامي لاتحاد القبائل العربية، إنه عرف أبناء سيناء عن قرب من خلال زيارات متتالية، وعرف أنهم لم يبيعوا الوطن أو يتخلوا عنه، فسكان أرض الفيروز بفضل أبطالها قادرون على حماية الشرق بأكمله، ومؤتمرات مشايخ سيناء خير دليل على حبهم للوطن، فقد وقفوا جميعًا وقالوا: «ليس لنا إلا مصر»، وشكل أبناء الحدود والقبائل الاتحاد بعد معاناة لسنوات من نقص التنمية وصعوبة المعيشة.

أبناء القبائل لا يفرّطون في الوطن

وأضاف «بكري» في كلمته بمؤتمر اتحاد القبائل العربية، أن الرئيس السيسي، حين كان مديرًا للمخابرات الحربية، كان يعرف جيدًا من هم أبناء القبائل وأنهم لا يفرّطون في الوطن، ولا يزايد أحد على وطنيتهم، فالاتحاد لم ولن يفرق، بل على العكس، فقد جمع الاتحاد الجميع تحت مظلة واحدة وبرعاية الرئيس السيسي، الذي حمى الدولة من حرب أهلية عندما انحاز إلى الشعب المصري، وجميعنا طالبناه بالنزول، فلم ينزل من أجل كرسي الرئاسة، بل نزل حبًا للوطن واستجابة لرغبات المواطنين.

وتابع: «سألتُ الرئيس قبل ترشحه، فقال لي إن التحدي صعب، وأن من يحتاج إلى 100 جنيه لا يمكننا أن نعطيه أكثر من 10 جنيهات، وأن مؤسسات الدولة قد تعرضت للتآكل، وكذلك منظومة الأخلاق والقيم»

وأضاف: «الرئيس السيسي تحمل المسؤولية من أجل المواطن البسيط، ولا يزايد أحد على مواقفنا، لدينا وطن لا بد من الحفاظ عليه وعلى قائده بكل ما نملك، ولا يوجد من يستطيع أن يقدم أكثر مما قدمه الرئيس السيسي».