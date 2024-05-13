«نجوى» تٌعلم السيدات قيادة السيارات في كفر الدوار.. «عشان يشتغلوا»

من البحيرة بمدينة كفر الدوار، تخرج نجوى محمد، بسياراتها كل يوم مع أشعة الشمس حاملة على عاتقها تعليم الفتيات والسيدات السواقة، منذ 3 سنوات، تٌحاول جاهدة أن تفسح المجال لتعليمهن القيادة النسائية، حتى تخطى عدد السيدات اللائي تم تعليمهم على يدها خلال عام واحد أكثر من 1000 فتاة وسيدة.

تعليم قيادة السيارات للنساء

استخدمت «نجوى»، منهج القيادة الآمنة والتحكم في السيارة، تُحاول تعليم الفتيات والسيدات قيادة السيارات بسهولة، وتحكي لـ«الوطن»: «بسوق عربيات بقالي 8 سنوات، وبدأت أشتغل مع الأصدقاء والأقارب، لحد ما قررت أعلم كل الستات، وأهلي وخطيبي كانوا أكبر داعم ليا وشجعوني وده كان بالنسبة ليا حافز»، حتى أصبحت مركزًا متنقلًا لتعليم القيادة.

تبلغ نجوى 26 عامًا، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع من جامعة دمنهور، لكن شغفها الدائم بالسيارات وتعلمها، جعلها تدخل مجال تعليم السيدات السواقة: « في بنات بتعاني من المواصلات والمواقف اللي بيتعرضوا ليها، واللي بتخاف فالحل المضمون أنها تتعلم السواقة».

رغبة نجوى

وعن قدرة السيدات على التعلم، أوضحت أنهن يحتاجن حوالي 5 حصص لتصبحن قادرات على القيادة: «بعد تعليم السواقة بتبقى بالنسبة لكل الستات كل شيء في حياتهم، لأن البعض يعتمد عليها للعمل دليفري وتوصيل».

تعمل «نجوى» على تعليم السيدات كافة الأسس والقدرة على القيادة بشكل سليم، وتحلم بأن يكون لها مركز خاص يعلم السيدات بتكنيك مختلف: «هدفي أني أحقق حلمي أني يكون ليا اسم في مجال السيارات، لأنها هوايتي وإني أكون جزءا في مساعدة أهل بلدي بتوفير تعليم السواقة للبنات، ويكون ليا بصمة مُختلفة في المجال».