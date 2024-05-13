مخاطر تخزين الأجبان بشكل خاطئ.. 4 نصائح ضرورية لضمان سلامة أسرتك

الأجبان من أكثر الأطعمة المحببة لدى العديد من الأشخاص في وجبتي الإفطار والعشاء؛ لمذاقها الشهي، وكونها من الأطعمة الخفيفة التي لا تصيب الجسم بالخمول، لذا يحرص الكثيرون على شراء كميات كبيرة منها وتخزينها في المنزل، لكن أطباء حذروا مؤخرًا من أخطار كارثية عند القيام بتلك العملية قد تعكس النتيجة وتحول القيمية الغذائية إلى أضرار خطيرة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مخاطر تخزين الأجبان بشكل خاطئ، وطرق التخزين الصحيحة.

مخاطر تخزين الأجبان بشكل خاطئ

حسب الدكتور حسين منصور، أستاذ سلامة الغذاء، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن هناك عدة أضرار سلبية تنتج عن تخزين الأجبان بطريقة خاطئة، ومنها:

1- نمو العفن والبكتيريا:

قد يؤدي تخزين الجبن في بيئة دافئة ورطبة إلى نمو العفن والبكتيريا الضارة، مما يجعله غير صالح للأكل ويُسبب أمراضًا في الجهاز الهضمي.

2- تغير النكهة والملمس:

قد يتسبب التخزين الخاطئ في تغيير نكهة الجبن وملمسه، فتصبح طرية أو جافة بشكلٍ مفرط، وتفقد مذاقها المميز.

3- الجفاف:

يؤدي تعرُّض الجبن للهواء لفترة طويلة إلى جفافه وفقدان نكهته.

الطرق الصحيحة لتخزين الأجبان

ولتجنب هذه الأضرار السلبية، يمكن الإشارة إلى الطرق الصحيحة لتخزين الأجبان، وتتمثل في:

1- الحرارة والرطوبة:

احرص على تخزين الجبن في الثلاجة على درجة حرارة تتراوح بين 4 و 6 درجات مئوية.

2- التغليف:

غطي الجبن بورق شمعي أو ورق زبدة أو كيس بلاستيكي مثقب للسماح بدخول الهواء.

3- النوع:

الأجبان الطرية: مثل الموزاريلا والريكوتا، يجب تخزينها في عبوات محكمة الإغلاق لمنعها من الجفاف.

الأجبان شبه الصلبة: مثل الشيدر والفيتا، يمكن تخزينها مغلفة بورق شمعي أو كيس بلاستيكي مثقب.

الأجبان الصلبة: مثل البارميزان والمانجو، يمكن تخزينها مُغلفة بورق شمعي أو كيس بلاستيكي مثقب.

4- التقطيع:

لا تقطع كمية كبيرة من الجبن دفعة واحدة، بل قطع فقط ما ستحتاجه في الوقت الحالي.

اتباع الإرشادات المذكورة علي العبوة

كما نصح «حسين» عند تخزين الأجبان باتباع الإرشادات المذكورة علي العبوة، وتجنُب المنتجات عشوائية المصدر، موضحًا أن تقديم هذه الإرشادات للمستهلك يساعد على الحفاظ على جودة الجبن ومنع نمو البكتيريا الضارة التي قد تؤثر على سلامة الغذاء.