طريقة تخزين الكوسة أطول فترة في فصل الصيف.. خطوات سهلة وسريعة

الكوسة من الخضروات الصيفية التي يفضل كثيرون تناولها لمذاقها الخفيف ولإمكانية طهيها بعدد من الوصفات، وكذلك لما تتميز به من قيمة غذائية عالية، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وفقًا لموقع مايو كلينيك الطبي. وفي إطار هذا يثار تساؤل حول كيفية تخزين الكوسة بطريقة صحيحة، للحفاظ على جودتها ومذاقها.

ويستعرض التقرير التالي الطريقة الصحيحة لتخزين الكوسة في فصل الصيف، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة حفظ الكوسة في الثلاجة

اغسلي الكوسة جيدًا بالماء البارد لإزالة الأوساخ.

قطعي الكوسة إلى قطع مناسبة سواء شرائح أو مكعبات أو حلقات، حسب الرغبة.

قومي بتجفيف الكوسة جيدًا باستخدام ورق مطبخ.

ضعي الكوسة المجففة في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق.

قومي بإزالة الهواء من الأكياس قدر الإمكان للحفاظ على جودة الكوسة.

خزني الكوسة في درجة حرارة الثلاجة العادية.

يفضل استهلاك الكوسة في غضون 3-4 أيام من التخزين.

طريقة تخزين الكوسة في الفريزر

في حال كنت ترغب في تخزين الكوسة في الفريزر للحفاظ على جودتها لفترة أطول، فيجب عليك إجراء الخطوات التالية:

اغسلي قطع الكوسة في الماء المغلي لمدة 2-3 دقائق.

صفي الكوسة وجففها جيدًا.

ضعي الكوسة المجففة في أكياس تجميد محكمة الإغلاق.

خزني الكوسة في درجة حرارة الفريزر لمدة تتراوح بين 8-12 شهرًا.

طرق تجنب فساد الكوسة أثناء التخزين

ولتجنب فساد الكوسة أثناء التخزين، يمكن اتباع بعض النصائح التالية: