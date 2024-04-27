باحث أغذية: صلاحية تخزين الخضراوات والفاكهة في الفريزر من 3 إلى 4 أشهر

قالت الدكتورة منال عز الدين، باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة، إن الخضروات والفاكهة يمكن تخزينها في الفريزر، إذا اتبع الإنسان الخطوات السليمة لحفظها.

وأشارت «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، إلى أن عند تخزين الطماطم، يجب الالتزام ببعض الخطوات التي تتمثل في غسل الطماطم، ثم يجب قطع كل الأجزاء الخضرية، وعصرها في الخلاط الكهربائي، ثم وضعها في أكياس نظيفة، مع غلق الكيس بأحكام وتضع في الفريزر.

صالحة تخزين الخضراوات والفاكهة في الفريزر

أضافت باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن صلاحية تخزين الخضروات والفاكهة في الفريزر 3 إلى 4 أشهر فقط، لافتة إلى أن الخبز يتم تخزينه لمدة شهرين فقط، مع التغليف الجيد، حتى يصبح على نفس حال وضعه، ولم يحدث به تغير في الشكل والرائحة.

ضبط درجة حرارة الفريزر قبل وضع الخضراوات

أكدت أنه يجب ضبط درجة حرارة الفريزر -18، موضحة أن أفضل مادة لحفظ الخضراوات والفواكه داخل الفريزر الأكياس البلاستيك.