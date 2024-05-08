«تعليم شمال سيناء»: امتحان اللغة العربية لصفوف النقل في مستوى الطالب المتوسط

انتهت امتحانات اللغة العربية للصفين الأول والثاني الإعدادي بإدارات شمال سيناء، منذ قليل، دون شكاوى.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن جميع أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المدرسي وفي مستوى الطالب المتوسط.

منع الغش في امتحان اللغة العربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم العمل على ضبط اللجان ومنع الغش، وتوزيع الأوراق بشكل منظم لعدم توتر التلاميذ، فيما تم منع أولياء الأمور من التواجد بمحيط اللجان.

وبدورها، أكدت مديرية شمال سيناء التعليمية في بيان أن إجمالي عدد تلاميذ النقل بالإعدادية 19 ألفا و934 طالبا، من بينهم 10 آلاف و52 بالصف الأول الإعدادي و9 آلاف و882 بالصف الثاني الإعدادي.