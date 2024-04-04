إنجازات «الهجرة» لتعميق هوية المصريين في الخارج والداخل.. منها تطبيق «اتكلم عربي»

أطلقت وزارة الهجرة خلال عام 2023 المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية» لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتراث وطنهم مصر وحضارتها العريقة، وذلك من خلال المعسكرات التفاعلية التي كان آخرها في سبتمبر الماضي باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية ومشاركة 45 طفلا من مختلف الدول.

الندوات التثقيفية التي تستهدف أبنائنا في الداخل والخارج

وقالت وزارة الهجرة في بيان اليوم، إنه تم عقد عدد من الندوات التثقيفية التي تستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين بالمدارس الدولية في مصر، وأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين، لاهتمامنا بغرس جذور اللغة العربية في وعي أبنائنا بالداخل والخارج، وجاءت كالتالي:

ونظمت وزارة الهجرة في ديسمبر 2023 فعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة «اليونسكو» في قصر الأمير طاز بالقاهرة، حيث تضمن المؤتمر ورشة تعليم الكتابة بالخط العربي لأبناء المصريين بالخارج ليتعلموا كتابة أسمائهم باللغة العربية.

- إطلاق «203» فيديوهات تعليمية بالرسوم المتحركة بالإضافة إلى 12 حلقة لبرنامج توعية للأطفال.

- نشر 11 فيديو بمشاركة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى فيديو بمشاركة ذوي الهمم.

- تدشين حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «وصل عدد المشاهدات عليها إلى 82 مليون مشاركة ومشاهدة»، فضلا عن الاستعداد لإطلاق موقع إلكتروني وتطبيق موبايل للحملة.

- تنفيذ 8 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث لتعليم اللغة العربية وتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين وذويهم بالدول التالية «كندا، أمريكا، الإمارات، ألمانيا، السويد، السعودية، الكويت، النمسا، إنجلترا والبحرين».

إنتاج الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

- إعداد وإنتاج الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وبلغت نسبة المشاهدة مليون و251 ألف مشاهدة.

- إعداد وإنتاج 13 حلقة من برنامج «بالعربي كدة»، وهو برنامج تفاعلي لبناء الوعي باللغة العربية.

- إطلاق تطبيق «اتكلم عربي» بالتعاون مع نهضة مصر، ويعد أول منصة إلكترونية لتعليم اللغة العربية موجهة للمصريين بالخارج بهدف تعليم الأطفال اللغة العربية والتعرف على الثقافة والتقاليد المصرية والعربية للحفاظ على الهوية العربية.

- تنفيذ 15 معسكرا لأبناء المصرين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث لتعليم اللغة العربية.

- نشر فيديوهات المبادرة على شاشات العرض بمطار القاهرة الدولي وتدشين حملات ترويجية على صفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار «جذورنا المصرية»