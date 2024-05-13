الكاتبة سماح أبو بكر عزت تشيد بجريدة الوطن: تهتم بالأدب والثقافة

وجهت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، كاتبة قصص الأطفال، الشكر للكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، على توفير الفرصة لها لتقديم «حكايات سماح» ما يدل على اهتمام جريدة الوطن ورئيس تحريرها بالأدب والثقافة.

جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الهجرة بالتعاون مع اليونسكو، فعالية اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع.

الاهتمام باللغة العربية

وتابعت سماح أبو بكر، أنها مهتمة دائما بالكتابة للطفل لأنه يعد اللبنة الأولى في المجتمع ومن المهم الاهتمام به وبأفكاره وبتثقيفه، مضيفة أن طفولتها أثرت على تكوين شخصيتها واهتمامها باللغة العربية، لذلك حرصت على نقلها للنشء.

https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=WC7FNe&ref=watch_permalink&v=468231592407723&rdid=opQYwvVbp7Rg9VWI