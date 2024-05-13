هاني شنودة: الناس يتذكرون اكتشافي للهضبة ومنير وينسون تطوير الموسيقى العربية

قال الموسيقار هاني شنودة، إن اللغة العربية والفن العربي لهما الريادة والسبق، إلى جانب أنهما ساهما في تطور الفن على المستوى العالمي.

اكتشاف عمرو دياب ومحمد منير

وتابع هاني شنودة، أن الناس يذكرون أنه من اكتشف الفنان عمرو دياب والفنان محمد منير، وينسون أنه أثر وساهم في تطوير الموسيقى المصرية والعربية بألحانه التي تفوقت على غيرها في وقتها.

الألحان المصرية

وعزف هاني شنودة على البيانو العديد من الألحان المصرية خلال فعالية وزارة الهجرة المنعقدة بقصر محمد علي بالمنيل تحت عنوان «اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع»، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق الشديد والغناء مع ألحانه العذبة.