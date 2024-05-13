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الأنبا بافلي يترأس قداسا لطلاب الثانوية في الإسكندرية الأربعاء المقبل

كتب:

كيرلس مجدى
09:35 م | الإثنين 13 مايو 2024
الأنبا بافلي

الأنبا بافلي

يترأس الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه في الإسكندرية، قداسا خاصا لطلاب وطالبات الثانوي العام والتجاري والصناعي، وذلك على مستوى قطاع المنتزه، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة صباحا بكنيسة الانبا اثناسيوس الرسولي بمنطقة السيوف، وسط حضور طلاب وطالبات الثانوية وكهنة الكنائس.

واعتادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تخصيص قداس للطلاب قبل أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة، حيث يرفعوا الصلوات والتضرعات إلى الله من أجل التوفيق والنجاح في الامتحانات.

الصلاة من أجل الطلاب 

وبحسب بيان الكنيسة في الإسكندرية، فإنه من المقرر وضعت الكنيسة مجموعة من الأقلام على المذبح للصلاة عليها ومباركتها وتوزيعها على الطلاب والطالبات في نهاية القداس الإلهي من أجل استخدامها في المذاكرة والامتحان بها.

نصيحة الأنبا بافلي لطلاب الثانوية 

جدير بالذكر أن الأنبا بافلي، قد اعتاد ترأس ذلك القداس كل عام حيث وجه العام الماضي رسائل عدة أبرزها ضرورة الاجتهاد والالتحاق بالكليات كما أشاد بالاهتمام بالجانب الصناعي في ظل توجه الدولة نحو الصناعة والنمو.

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بقلم كيرلس مجدى