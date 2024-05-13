ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد 48 ساعة.. 7 نصائح لمواجهة الطقس السيئ

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الـ 48 المقبلة، وتؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية ما قد يعرض حياة العديد من المواطنين للخطر.

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال 48 ساعة مقبلة

تغيرات جوية يشهدها الطقس من حين لآخر، ما بين انخفاض وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يصاحبها عدد من الظواهر الجوية، من بينها شبورة مائية على عدد من المناطق، ربما تسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، على مدار الـ48 ساعة المقبلة، التي تسيطر على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي ربما تؤدي في بعض الأحيان إلى انعدام الرؤية الأفقية، لذا يستوجب التعامل معها بحذر تام، عبر اتباع مجموعة من النصائح، والتي وجها القياتي خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن»، والتي يمكن تناولها فيما يلي:

القيادة بهدوء في أماكن حدوث الشبورة المائية لتجنب الحوادث والاصطدام.

وجب الخروج بعد الـ8 صباحًا وهو الموعد المعتاد لتحسن الرؤية بشكل تدريجي.

الحرص على إضاءة أنوار السيارات في حالة السير في تلك الطرق، لضمان رؤية السيارات من كافة الأوجة وتجنب الحوادث والاصطدام قدر الإمكان.

مراعاة فتح زجاج السيارات وذلك لتجنب تكون بخار الماء عليه، مما يعمل على حجب الرؤية لدى قائد السيارة.