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دراما المتحدة

ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والأرصاد تحذر من شبورة مائية على الطق السريعة

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:27 ص | الخميس 11 أبريل 2024
الطقس

الطقس

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق ثاني أيام عيد الفطر، مشيرة إلى وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد، من تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

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بقلم رحاب عبدالراضي