محمود مسلم: مصر تتحرك في المساحات الدولية للإبلاغ بأن المنطقة على فوهة بركان

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مصر تتعامل مع الضغوط من خلال تضامنها مع جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وتحاول التحرك في المساحات الدولية لإبلاغ أن المنطقة على فوهة بركان.

إلغاء اتفاقية كامب ديفيد

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن هناك بالتأكيد تواصلا مع الولايات المتحدة وإبلاغها بشكل واضح أنه يمكن لهذا البركان أن يؤدي إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي كانت تشرف عليها.

الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية

وأوضح أنه إذا صعدت إسرائيل أكثر من ذلك ستصعد مصر أكثر لأن الوضع الإنساني في فلسطين أصعب مما يتخيل أحد، ونتنياهو من أجل أن يحافظ على مقعده لا يفرق معه استشهاد 50 ألفا أو 100 ألف، فهو يتشبع بالدماء من أجل مقعده.