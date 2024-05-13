مستشار «الزراعة»: مصر تعزز الأمن الغذائي بإضافة 2 مليون فدان خلال 10 سنوات

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، أن التوسع الأفقي للأراضي من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي القومي الذي اهتمت به الدولة وجعلته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو التوسع في الرقعة الزراعية، منوهًا بأن الدولة اهتمت بمحور

مصر تعتمد في الزراعة على الأراضي المروية

وأشار «فهيم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن مصر بلد جافة تعتمد في الزراعة على الأراضي المروية من نهر النيل.

وأوضح أن ما تم إضافته للرقعة الزراعية المصرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة يضاهي كل الأراضي التي جرى إضافتها الفترات السابقة، وإضافة أراضي جديدة بها، منوهًا إلى إضافة 2 مليون فدان أراضي زراعية جديدة دخلوا في الخدمة في أقل من 10 سنوات، وأنه على ميزان الدول والأمن الغذائي لأي دولة هو «إعجاز» وليس إنجاز فقط.

مصر الدولة الوحيدة التي تضيف لرقعتها الزراعية

وشدد على أن معظم الدول الزراعية التي لديها أمطار كافية تفقد الكثير من الأراضي الزراعية، التي كانت تمتلكها وملايين الأفدنة بسبب التصحر والجفاف، مؤكدًا أن الدولة الوحيدة التي تضيف لرقعتها الزراعية هي مصر، منوهًا بأن مصر تسير بمنهج بمفردها وأن يكون هناك اقتحام باستصلاح الأراضي الصحراوية.

وتابع: «الـ2 مليون فدان أراضي زراعية اللي دخلوا للخدمة أمنوا ملف الأمن الغذائي وحافظوا على السلم الاجتماعي.. إضافة 25% من الأراضي الزراعية على الرقعة الزراعية في مصر.. وتم إنتاج 30 مليون طن إضافية بسبب استصلاح 2 مليون فدان خلال 10 سنوات الأخيرة».