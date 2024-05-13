«الجيل» يشيد بتحركات «مستقبل مصر» لتدعيم سلاسل الإنتاج والتوريد للأمن الغذائي

أشاد حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره مساء اليوم، بالإنجازات التي تم الإعلان عنها اليوم، في افتتاح المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح الحزب أن النتائج المترتبة على تلك المشروعات ذات أبعاد استراتيجية وتأثيرات مباشرة على الحياة الاقتصادية في مصر، وذلك لضبط أداء الأسواق للسلع الاستراتيجية التي تمس كل بيت مصري، حيث أن هذه المشروعات تعمل على التكامل الإنتاجي لسلسلة الإنتاج والتوريد لقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي في السوق المصري.

وأبرز نادر خضر، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل، عضو اللجنة التنفيذية العليا، أن الفكر الاستثماري القائم لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ينم بوضوح عن فكر تكاملي مبني على التوجه الرامي إلى إخراج منتجات تصنيع غذائي بجودة عالية، نتيجة التنسيق المسبق للزراعة بكفاءة عالية، ما يساعد في رفع جودة المنتج النهائي للمستهلك. وبالتالي، يحقق هذا الفكر أعلى عائد استثماري وقوة في التواجد في السوق وسط المنافسين من المنتجين المصريين والمستثمرين الأجانب.

إعادة السيطرة على انفلات الأسعار

كما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الجيل، نادر خضر، إلى أن التكامل الذي سبق الإشارة إليه سيساعد على إيجاد حلول من مخرجات الزراعة، تساعد على تصحيح السلسلة الغذائية في صناعة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، لتعويض الفجوات التي أدت إلى ارتفاع أسعارها لأكثر من الضعف، ما سينتج عنه في خلال الأمد المتوسط إعادة السيطرة على انفلات الأسعار، التي شهدتها الأسواق بعد اضطراب سلاسل توريد الأعلاف في السوق المصرية.

وفي نفس السياق، أوضح نادر خضر أن التوجه القائم بالدعم السياسي لمثل هذه الاستثمارات المتكاملة، في إنتاجها على مدخلات إنتاج لكل مرحلة تالية، من إنتاج المرحلة السابقة لها.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن ما جاء بورقة حزب الجيل الديمقراطي التي تقدم بها خلال اللجان المتخصصة في الحوار الوطني، ويتم تنفيذه الآن من خلال جهاز مستقبل مصر أنه أكبر دليل على فاعلية الحوار الوطني، لتنفيذ ما جاء به من مقترحات بتبني نماذج استثمارية تعتمد على الأسلوب التكاملي.