وفقا لتصنيف CUWR: «طنطا» تتقدم 91 مركزًا على مستوى العالم

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن تقدم الجامعة لـ91 مركزاً لتحتل الترتيب 1237 بين 20966 جامعة على المستوى العالمي، وفق التصنيف الدولي للجامعات «CUWR»، كما تقدمت مركزاً لتحتل الترتيب السابع محلياً بين الجامعات المصرية، بينما حققت المركز 25 إفريقياً.

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، في بيان نشره الموقع الرسمي للجامعة، حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية لتعزيز قدراتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، مقدما التهنئة لجميع منسوبيها لتحقيق هذا الإنجاز.

البحث العلمي

واكد رئيس جامعة طنطا على الدور الحيوي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، وأهمية زيادة إنتاجهم البحثي، وتحفيزهم للنشر في المجلات العلمية الدولية المرموقة ، ودورهم في الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة.

تصنيف CUWR

جدير بالذكر أن تصنيف CUWR يعتمد على تقييم الجامعات من خلال استخدام المؤشرات الموضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تعتمد عليها منهجية التصنيف والتي تشمل التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي دون الاعتماد على الدراسات الاستقصائية وتقديم البيانات الجامعية.

وتعتمد منهجية تصنيف CWUR على سبعة مؤشرات موضوعية وقوية قائمة على النتائج مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم تتمثل في التعليم (Education)،القابلية للتوظيف (Employability)، أعضاء هيئة التدريس (Faculty)، البحث العلمي (Research)، ويمثل الوزن النسبي له 40% من إجمالي التقييم، ويشمل أربعة مؤشرات فرعية تتمثل في، مخرجات البحث، المنشورات عالية الجودة، التأثير، الاستشهادات.