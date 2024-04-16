الإسكندرية تدخل تصنيف «QS» لأفضل الجامعات العالمية في 18 تخصصا

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ظهور نتائج تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، ويشمل ترتيب أفضل 15 ألفا و559 جامعة على مستوى العالم، وشملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم «الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة»، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

ولفت قنصوه إلى أن جامعة الإسكندرية احتلت مراكز متقدمة عالميا في 18 تخصصا فرعيًا وذلك على النحو التالي:-

تصنيف تخصصات جامعة الإسكندرية

- جاءت جامعة الإسكندرية في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في المرتبة (51-70) عالميا.

- في مجال العلوم البيطرية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (51-70) عالميًا.

- في مجال هندسة البترول: جاءت جامعات الإسكندرية، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز (51-100) عالميًا.

- في مجال الصيدلة وعلم الأدوية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (101-150) عالميًا.

- في مجال الهندسة المدنية والإنشائية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (151-200) عالميًا.

- في مجال العمارة والبيئة العمرانية جاءت جامعة الإسكندرية (201-240) عالميًا.

- في مجال الزراعة والغابات، جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (201-250).

- في مجال الدواء: حققت جامعة الإسكندرية المركز (251-300) عالميًا.

- في مجال الهندسة الكيميائية: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (251-300) عالميًا.

- في مجال العلوم البيولوجية: حققت جامعة الإسكندرية المركز (401-450) عالميًا.

- في مجال الكيمياء، جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (451-500) عالميًا.

- في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية: جاءت جامعة الإسكندرية (301-350) عالميًا.

- في مجال الهندسة التكنولوجية: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (334) عالميًا.

- في مجال علوم الحياة والطب: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (342) عالميًا.

- في مجال الهندسة الكيميائية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (351-400) عالميًا.

- في مجال علوم المواد: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (351-400) عالميًا.

- في مجال العلوم البيئية: جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (401-450) عالميًا.

- في مجال علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات: جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز (501-550) عالميًا.

مؤشرات التصنيف لجامعة الإسكندرية

وأشار رئيس الجامعة إلى إن تصنيف (QS) العالمي يستند على أربع مؤشرات هي السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة.

ولفت إلى أن ارتقاء جامعة الإسكندرية في التصنيف لهذا العام يعد نتاج مجهود عمل مشترك بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية للارتقاء بالقدرة التنافسية لمنظومة البحث العلمي في الجامعة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما خاصا بالمجالات البحثية التي تلائم متطلبات التصنيفات العالمية والارتقاء بمخرجات الأبحاث العلمية بالجامعة، وذلك من خلال تحفيز النشر العلمي في المجلات العلمية ذات التصنيف الأول، وعقد بروتوكولات تعاون مع كبري الجامعات الدولية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.

كما أشاد رئيس الجامعة بدور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا.