الجامعات والمراكز البحثية تحقق تقدما ملحوظا بالتصنيفات العالمية

وضعت الدولة الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية على رأس أولوياتها فى السنوات الأخيرة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وسعياً لتحقيق رؤية «مصر 2030». وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان، أمس، أن دعم تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتى ضمن بنود استراتيجيتها، لافتة إلى تحقيق الجامعات والمراكز البحثية المصرية، خلال 2023، تقدماً ملموساً ما بين إدراج جامعات مصرية بالتصنيفات العالمية، وإحراز جامعات أخرى مراكز متقدمة، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى. وشمل حصاد العام الجارى إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، مقارنة بإدراج 5 جامعات فقط فى عام 2020، كما تصدرت الجامعات المصرية الترتيب عالمياً ضمن 50 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف شنغهاى فى 3 مجالات فرعية وهى: (الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية).

كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقاً لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة إلى 37 جامعة، وظهور 4 جامعات أخرى فى التصنيف لأول مرة خلال 2023. وعربياً، جاءت نتائج تصنيف التايمز بتصدر مصر لقائمة الدول العربية الأكثر تمثيلاً بالتصنيف بـ37 مؤسسة تعليمية من بين 207 جامعات عربية تم إدراجها هذا العام، وشهد تصنيف QS البريطانى إدراج 13 جامعة مصرية، حيث لا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الأفريقية فى هذا التصنيف، وحافظت على مكانتها الرائدة بأعلى تمثيل فى القارة من بين 32 جامعة أفريقية جرى تصنيفها خلال العام الجارى.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصرى فى توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمى فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالمياً، والمساهمة فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دولياً من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية فى تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف.