سياسي فلسطيني: مصر اليوم تذهب للدبلوماسية الخشنة في التعامل مع إسرائيل

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن ما يحدث في رفح الفلسطينية خطة أمريكية وتسمى «نقطة الزيت» أي اتساع الاستيلاء تدريجيًا وتضع رفح الفلسطينية اليوم تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أنه لولا الموقف المصري لتخلى العرب عن فلسطين، ومصر هي من صلبت الجبهة العربية لدعم غزة.

ترسيخ فكرة بقاء الفلسطينيين في أرضهم

وأضاف «الرقب»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه أصبح في عقلية الشعب الفلسطيني بأنه يقتل ولا يغادر غزة، وسيبقى، والموقف المصري السبب في ترسيخ هذه الفكرة حتى لا يحدث مثلما حدث في 1948 ويكون هناك هجرة جديدة، مؤكدًا أنه خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة كان هناك قصف وجرائم في بيت لاهيا وجباليا.

إسرائيل تحاول إرضاء مصر

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول إرضاء مصر، مؤكدًا أن مشكلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتبر الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة شخصية له، وبالتالي يستمر في الحرب عسى أن يجد بها طوق نجاه ليحافظ على مركزه السياسي.

وأضاف أن الموقف المصري اليوم يذهب للدبلوماسية الخشنة في أعلى مستوياتها، وتغير بعد الموقف الإسرائيلي المتغير.