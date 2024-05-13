3 طرق لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بحي مصر الجديدة.. المستندات المطلوبة

أعلن حي مصر الجديدة عن تلقي استفسارات واتصالات المواطنين، بشأن التصالح في مخالفات البناء والمستندات المطلوبة لشهادة البيانات وإجراءات التقديم لملف التصالح، وكل ما يتعلق بخدمات مقدمة داخل المركز التكنولوجي.

وأوضح المركز أنه يمكن للمواطن التواصل مع المركز التكنولوجي دون الحضور، من الاتصال تليفونيًا من خلال رقم «26350580».

طرق التصالح في مخالفات البناء

وأشار حي مصر الجديدة إلى أن المواطنين يمكنهم التقديم للتصالح في مخالفات البناء، من خلال 3 قنوات وهي المركز التكنولوجي التابع للحي، أو بوابة الخدمات الحكومية للمحليات من «هنا».

المستندات المطلوبة للتصالح

وشدد على ضرورة ذكر العنوان بالتفصيل وتحميل المستندات المطلوبة، وفى حالة عدم تحميل المستندات سيتم رفض الطلب، وأيضًا يتم تقديم طلبات التصالح، من خلال تحميل تطبيق تصالح من خلال بلاي ستور، مع ضرورة ذكر العنوان بالتفصيل وتحميل المستندات المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة الإقرار بصحة البيانات والمستندات المرفقة، ومنها المساحة ونوع المخالفة وعدد الأدوار، ومن يخالف يتحمل مسؤولية ذلك، موضحًا أن باب التقديم للتصالح في مخالفة البناء مستمرًا على مدار 6 شهور للتيسير على المواطنين لتقنين الوضع.