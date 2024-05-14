احذر الإفراط في ملح الطعام.. قد يعرضك للإصابة بمرض خطير

لا يخلو الطعام من احتوائه على الملح، الذي يعتبر من أهم العوامل التي تضفي على الطعام نكهة وطعمًا، لكن هناك بعض الدراسات التي قد تجعلك تتجنب وضع الملح على الطعام، وذلك بسبب ارتباطه بشكل مباشر بالإصابة بأحد أنواع السرطان.

سرطان المعدة وملح الطعام

سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا مقارنةً بالأنواع الأخرى. وأكّدت بعض البحوث والدراسات وجود صلة بين ملح الطعام وسرطان المعدة، فالكميات الكبيرة من الملح تعطل بطانة المعدة، وهي عبارة عن حاجز مغطى بالمخاط يحمي جدار المعدة، وعندما تُعطّل هذه البطانة، تصبح عرضة لبكتيريا الملوية البوابية، التي يمكن أن تسبب سرطان المعدة، بحسب ما ذكره موقع «New Atlas».

دراسة على بعض الأشخاص

أجرت «جامعة فيينا الطبية» بعمل دراسة على 471،144 فردًا، وتم تتبع نتائج هؤلاء الأشخاص على مدار 11 عامًا، وتبين إصابة أكثر من 600 شخص بسرطان المعدة، مع العلم أن هذه الدراسة أُقيمت على أشخاص تضع الملح في الطعام، والبعض الآخر يمتنع عن وضعه، وكان الذين يضعون ملح الطعام على الأكل أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41%.

طرق الوقاية من سرطان المعدة

- اتباع نظام غذائي لا يحتوي على كميات كبيرة من الملح، ولا ينصح بالامتناع عنه نهائيًا، ولكن الاعتدال في وضعه على الأكل.

- الاهتمام بعلاج المغص وقرح المعدة، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

- الأطعمة المدخنة قد تتسبب في الإصابة بهذا المرض، وذلك لأنها تؤدي إلى التهاب جدار المعدة في بعض الأحيان، بجانب الأطعمة الحارة.

- التدخين وربما يتعجب البعض من هذا الأمر نظرًا لارتباطه دائمًا بسرطان الرئة، لكنه قد يكون سبب أيضًا في الإصابة بسرطان المعدة، وذلك بحسب ما ذكره استشاري الأورام وأمراض الدم، رأفت سويلم في خلال حديثه لـ«الوطن»، كما أكد أيضًا على تسبب ملح الطعام في الإصابة بهذا النوع من السرطانات.

وصايا منظمة الصحة العالمية

هناك عدة وصايا، أوصت بها منظمة الصحة العالمية، لتجنب أضرار ملح الطعام، والتي من ضمنها سرطان المعدة، ولعل أهمها تقليل نسبة الملح إلى أقل من 5 جرام يوميًا للفرد، وعدم الإفراط في تناول الجبن والمخللات بشكل مبالغ فيه، وذلك لتجنب بعض الأمراض الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.