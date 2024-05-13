جامعة بنها تعلن بدء التسجيل في ماراثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تنظيم «ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024»، تحت عنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

يأتي ذلك في إطار سعي جامعة بنها إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة.

الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا

وأضاف «الجيزاوي» أن إقامة الماراثون يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي.

ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024

وأشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها، بأن ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 يستهدف منسوبي الجامعات والمعاهد العليا المصرية الحكومية و الأهلية و الخاصة و التكنولوجية، وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية، وذلك من خلال 8 محاور رئيسية:

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

- استخدام الذكاء الاصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية.

- الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

- الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

- الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي

وأضاف أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال شهري مايو ويونيو 2024 على ان تقام فعاليات المارثون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل