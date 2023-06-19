مخاطر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.. احذر اللص الظريف الخفي

«من سلبيات الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتتنون بها فريسة لإهدار الوقت»، عبارة جاءت في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة أمس، لفتت الأنظار حول المخاطر التي يمكن أن تصيب الطلاب من مستخدمي هذه الأدوات.

مواقع التواصل الاجتماعي لص خفي وظريف

وفي هذا الصدد يتحدث الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن» أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر اللص الظريف الخفي الذي يلجأ إليه طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات، فهذا يؤدي إلى إهدار للعمر وتبديد للطاقة ما يترتب عليها آثار نفسية مستحدثة؛ لم تكن موجودة في السابق أهمها اضطراب الفومو قلق وخوف من فقدان علاقة اجتماعية مثل علاقتنا على السوشال ميديا فضلاً عن القلق وعدم الثبات وتتبع الأخبار بشكل مستمر».

بعض المتلازمات تصيب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

%89 من مستخدمي الإنترنت بحسب ما أشار إليه استشاري الصحة النفسية يعانون من متلازمة الاهتزاز الوهمي من صوت إشعارات تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما يحدث لهم ارتباكًا وفضولًا لمعرفة نوع الإشعار فضلاً عن متلازمة النوموفوبيا، وهي عدم قدرة الطالب على التخلي عن استخدام الهاتف حتى عند دخول دورة المياه، لدرجة أنه لا يستطيع تركه في للاستمتاع بأوقات الرفاهية والاسترخاء بعد يوم شاق من التعب وتأدية الامتحان، أو حتى الاستذكار الجيد والمراجعة في فترة امتحانات الثانوية العامة حتى لا يؤثر على تحصيل الدرجات العلمية أثناء الامتحانات.

مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير لعدد ساعات طويلة يشكل خطرًا وآثارًا سلبية سيئة جداً على المواطنين بشكل عام وطلاب الثانوية العامة بشكل خاص كما يشير «هنداوي» إلى أنها تؤدي إلى الإصابة بضعف البصر، الخمول والكسل، آلام الظهر والعظام، فضلاً عن الانسحاب والعزلة عن العالم، لذلك يجب على الطلاب والمواطنين تقليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاستمتاع بحياتنا الطبيعية لتجنب تلك المخاطر التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية.