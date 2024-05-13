وظائف شاغرة لأصحاب المؤهلات فوق المتوسطة.. اعرف الشروط

أعلن موقع توظيف مصر حاجة بعض شركات القطاع الخاص إلى موظفين للعمل لديها برواتب مجزية وحوافز، بالإضافة إلى مجموعة من المميزات الأخرى، وذلك لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة.

متطلبات الوظيفة

يجب فيمن يتقدم لهذه الوظيفة أن تتوفر فيه المتطلبات الآتية:

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة تتراوح من 5 إلى ‎8 سنوات.

- يشترط رخصة قيادة درجة ثانية.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات.

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في صيانة محطات الوقود ويفضل من سكان القاهرة الكبرى.

مميزات الوظيفة

- مرتبات مجزية.

- حوافز.

- الراتب يحدد حسب المقابلة.

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن الطريق الدخول على موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وسجل دخولك في الموقع، ثم أدخل البيانات المطلوبة منك، ويمكنك كذلك التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية على الأرقام: (01093227107 - 01003173240).