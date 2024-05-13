مستشار وزير الزراعة: مشروع مستقبل مصر نموذج لتعظيم إنتاجية المحاصيل

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة باكورة الدلتا الجديدة بموقعها المتميز وأراضيها وبكل عبقرية إدارة الزمن، مشددًا على أنه في سنوات قليلة يتم إضافة كل هذه الأراضي الزراعية الجديدة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة، التي يتحدث عنها الخبراء الزراعيون منذ سنوات عديدة.

آلات زراعية حديثة لحصاد المحاصيل المختلفة

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه جرى اليوم مشاهدة آلات زراعية حديثة لحصاد العديد من المحاصيل من بينها القصب، مشددًا على أن القصب مشهور بأنه تتم زراعته في جنوب الصعيد، ولكن ما تم إنجازه هو زراعة القصب على نظام ري حديث، مضيفًا أن معظم أراضي القصب والموجودة في جنوب الصعيد تتم زراعتها بنظام الغمر، ولكن تم اعتمام نظام ري حديث وهو استثمار وتطبيق للتكنولوجيا الحديثة.

التكنولوجيا الحديثة ساعدت في تعظيم الاستفادة من المياه

وأشار إلى أن الدولة تعطي نموذجا بالتطور التكنولوجي وتعظيم الإنتاجية في الزراعة من خلال مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتم تعظيم الاستفادة من كل متر من الأرض ومن كل متر مكعب من المياه، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر يقع في منطقة الدلتا الجديدة وأهم ما يميز هذه المنطقة مناخيًا هو أن التبخر بعد الري يكون أقل وهو استفادة كبيرة وحفاظ على المياه، مضيفًا: «التكنولوجيا الحديثة ساعدت في تعظيم الاستفادة من المياه وتعظيم الاستهلاك».