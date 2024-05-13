وزير الزراعة: كيلو الفراخ في المزرعة بـ75 جنيها

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن كيلو الفراخ في المزرعة بـ75 جنيها، والأمر متوقف على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبط بالدولار والإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب.

السعر العادل للحوم تحكمه عناصر التكلفة

ونوه «القصير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن السعر العادل للحوم تحكمه عناصر التكلفة، مشيرا إلى أنه يختلف من مكان لآخر ومن بائع لآخر مثل أي سلعة.

الوزارة تغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم

وأشار إلى أن الوزارة تغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم، موضحا أن تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.

واختتم أن ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وجميع الأزمات التي مرت على مصر والعالم.