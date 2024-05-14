خبيرة أبراج تحذر من ظاهرة «رأس الغول» في شهر مايو.. قد تدمر حياة هؤلاء

يحمل شهر مايو طاقة سلبية قد تؤثر على جميع الأبراج، وذلك بسبب اقتران كوكب «المشترى» بنجم «رأس الغول»، ويُعتقد أن هذا الاقتران قد يؤدي إلى صدور تصرفات عنيفة من بعض الأشخاص، ويعتبر برجا القوس والحوت الأكثر عرضة للمشاكل خلال هذه الفترة، لذا يُنصح مواليد هذين البرجين بالحذر الشديد.

تفاصيل الاقتران

يقترن كوكب «المشترى» بنجم «رأس الغول»، ويعتبر أكثر نجوم السماء لمعانًا، لكنه الأنحس على الإطلاق بحسب الدلالات الفلكية، لارتباطه بالتصرفات العنيفة، وبدأ الاقتران منذ الأسبوع الماضي، ويستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري، أي عند خروج المشترى من برج الثور، بحسب رحاب منيعم خبيرة الأبراج، في حديثها لـ«الوطن».

يعد شهر مايو محورًا لخلافات عديدة

يؤثر الاقتران بشكل سلبي على الأبراج، خاصة مع وجود نبتون بآخر درجات الحوت، مما يؤدي إلى زيادة المشاكل سواء كانت نفسية أو مادية، تصبح محورًا للخلافات خلال شهر مايو.

القوس والحوت الأكثر عرضة للتأثر بالطاقة السلبية

يُعتبر برجا القوس والحوت الأكثر عرضةً للتأثر بالطاقة السلبية، وقد تُدمر حياتهما إلى حد ما، وبشكل عام، ستتأثر جميع الأبراج ولكن بدرجات متفاوتة، وبعد نهاية شهر مايو، سيقترن المشتري مع الجوزاء لمدة سنة، مما سيجلب السعادة لأصحاب الأبراج.

لا ينصح بالسفر والرحلات خلال شهر مايو

لا ينصح بالسفر والرحلات خلال شهر مايو، ويجب الانتظار لشهر يونيو، لأن الأوضاع ستتحول تمامًا، لذا تنصح «منيعم» بالتأني قبل اتخاذ قرارات السفر، والابتعاد عن المغامرة خلال هذا الوقت، الذي يسيطر عليه السلبية.