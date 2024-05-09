مفاجآت سارة لـ5 أبراج خلال شهر مايو.. فرص لتحقيق مكاسب مالية

يحمل شهر مايو الجاري، مفاجآت سارة لـ5 أبراج على المستويات الثلاثة «الحب، المال، والعمل»، لوجود الشمس في هذه الأبراج، لذا يجب اغتنام الفرص جيدًا، لأنها قد تغير مجرى حياة البعض أو تساعده في الوصول إلى أحلامه.

عبير فؤاد خبيرة الأبراج أوضحت في حديثها لـ«الوطن»، أنّ الأبراج الترابية «الثور، العذراء، والجدي»، لديها حظوظ جيدة خلال شهر مايو، وأكثرها حظًا هم مواليد برج الثور وأقلهم العذراء إذ توجد الشمس منذ بداية الشهر في الأبراج الترابية إضافة إلى برجي السرطان والحوت، قائلة: «5 أبراج الشمس بتديها نشاط وطاقة وحيوية».

فرص عديدة للارتباط

وجود الشمس في الأبراج الترابية ومعها السرطان والحوت، يحمل مفاجآت سارة على المستوى العاطفي بشكل عام، فالأشخاص الذين لا يعيشون قصص حب سيحصلون على فرص عديدة للارتباط، أما المرتبطون لديهم فرص أيضًا للاستمتاع والتوافق والعيش في سعادة كبيرة.

تحقيق مكاسب مالية

تتوقع عبير فؤاد أنّ الأبراج الـ5 لديها فرص جيدة لتحقيق مكاسب مالية بداية من 16 مايو الجاري، إذ سيكون لديها قدرة جيدة على التفاوض للحصول على الأموال، وستقع أمامها فرص عديدة للسفر، وأكثرها حظًا في السفر «العذراء والجدي».

إنجاز المهام بطاقة ونشاط

هناك فرص عديدة لإنجاز المهام بطاقة ونشاط، مما يفتح بابًا للحصول على المكافآت المالية في العمل، إضافة إلى إجراء المقابلات واللقاءات المهنية الموفقة بداية من 16 مايو الجاري.

نصيحة مهمة لمواليد برج العذراء

وجهت عبير فؤاد نصيحة لمواليد برج العذراء وتعتبر شرطًا أساسيًا للحصول على المكاسب السابقة، وهي الابتعاد تمامًا عن المغامرة خلال هذه الفترة، والحرص على تناول الأطعمة المفيدة لأن مناعتهم ضعيفة.