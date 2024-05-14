لم تعد بحاجة لشراء المايونيز.. 3 وصفات بديلة بمكونات موجودة في مطبخك

المايونيز من الإضافات الأساسية للطعام، يُضفي عليه مذاقًا مختلفًا ومميزًا، ومن الصعب الاستغناء عنه، وذلك يدفع الكثيرين لشرائه، إلا أنه توجد بعض الطرق البسيطة لتحضير بدائل منزلية صحية ولذيذة للمايونيز، والتي سنقدمها لكم في هذا التقرير.

3 بدائل للمايونيز في المنزل

هناك العديد من البدائل للحصول على نفس طعم المايونيز بدل من شرائه، والتي قد يتجاهلها الكثيرون ويمكن تناولها فيما يلي:

مهروس الحمص

يجهل البعض أن مهروس الحمص يعد بديلًا وخيارًا صحيًا للمايونيز، وذلك نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من العناصر الغذائية، ولعل أبرزها البروتينات والفيتامينات، والتي تمتاز بانخفاض سعراتها الحرارية.

طريقة تحضير هريس الحمص

ينقع الحمص قبلها بلية كاملة.

يضاف اليه ماء جديد والكربونات ويوضع على النار.

بعد تمام النضج يهرس الحمص أو يتم وضعه في الخلاط.

يرش الحمص بالملح والكمون.

يضاف للحمص المطحون الثوم المفروم والخل والليمون ومن ثم تقلب.

يزود الخليط في حالة كونه سميكًا بالقليل من الماء لتخفيفه.

يوضع الخليط في أطباق ويزين بالبقدونس ويقدم.

الزبادي اليوناني

يمكن استخدام الزبادي اليوناني باعتباره بديلًا مثاليًا للمايونيز، والذي يشبهه إلى حد كبيرفي الطعم واللون، إلا أنه أعلى منه في القيمة الغذائية، لذا يمكنك اللجوء إلى الزبادي اليوناني باعتباره بديًلا وخيارًا مناسبًا، يمكن استخدامه في العديد من الوصفات والأطعمة المختلفة.

طريقة عمل وصفة المايونيز بالزبادي اليوناني

في حال كان لديك بقايا من المايونيز يمكن خلطها، مع كوب من الزبادي، لتحصلين في النهاية على مزيج يشبهه تمامًا، ويمكن استخدامه في الكثير من الأطعمة والوصفات المختلفة.

الأفوكادو

يمكن بسهولة الحصول على بديل المايونيز، وذلك عبر هرس قطعة من الافوكادو، والتي تعطيك قوام كريمي يشبه إلى حد كبير المايونيز، المعروفة بطعامها ومذاقها اللذيذ، والتي يمكن استخدامها مختلف الوصفات وذلك عبر خلطها مع قليل من زيت الزيتون.