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محمود مسلم: 3 أسباب دفعت مصر للتصعيد ضد إسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
09:38 م | الإثنين 13 مايو 2024
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن دخول إسرائيل رفح الفلسطينية ورفضها الموافقة على الهدنة التي أقرها المفاوض المصري ووافقت عليها حماس يمثل أزمة كبيرة بين مصر وإسرائيل، فالقاهرة تصعد من أجل ذلك، وأبلغت الوسطاء أنه قد يصل الأمر إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد.

منع المساعدات الإنسانية

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن مصر لن تتحمل عدم استقرار المنطقة أولا، وثانيا ما يحدث في الإخوة الفلسطينيين من منع المساعدات الإنسانية بسبب إغلاق معبر رفح، وثالثا أن رفح الفلسطينية تمثل حدودا مع مصر مباشرة، ويمكن أن يحدث ما لا تُحمد عقباه في هذه المنطقة.

تضامن مصر مع جنوب أفريقيا 

وأشار إلى أن لهذه الأسباب مصر تصعد حملتها إذ تضامنت مع جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بشكل واضح، ورفضت مقابلات أو لقاءات مع الإسرائيليين.

وتابع: «ليعلم الجميع أن مصر تقابل الإسرائيليين من أجل الفلسطينيين ومن أجل استقرار المنطقة، ونتذكر دائما أن إسرائيل هي من أعلنت أن الرئيس السيسي رفض استقبال مكالمة من نتنياهو منذ عدة أشهر».

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