هند عبد الحليم تدعو لوالدتها في أزمتها الصحية: «الأيام حزينة أوي»

حالة من الحزن الشديد تسيطر على الفنانة هند عبد الحليم بعد دخول والدتها المستشفى منذ أيام، حسبما أعلنت عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت هند عبد الحليم عبر خاصية «ستوري» صورة لها بصحبة والدتها، معلقة عليها: «بحبك وحشتيني، يا رب يشفيكي يا حبيبتي وتقومي، قومي بقي، الدنيا واقفة، الأيام حزينة أوي، يا رب».

مرض والدة هند عبدالحليم

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم، منذ أيام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات.

ونشرت هند عبد الحليم صورة لوالدتها من داخل المستشفى، وعلقت قائلةً: «ربنا يشفيكي يا أمي يا حبيبتي ويقويكي ويهون عليكي يا رب».

طلاق هند عبد الحليم

وانفصلت هند عبد الحليم مؤخرًا عن زوجها كريم قنديل، ونشرت تدوينة عبر صفحتها على «إنستجرام»، مُرفقة بصور لها، قالت فيها: «أيام بتتمشي وناس بتتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد، ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب».