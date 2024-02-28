بعد 60 يوما من إعلان انفصالها.. هند عبدالحليم تعلق لأول مرة

مر نحو 60 يوما على إعلان الفنانة هند عبدالحليم انفصالها بشكل رسمي، من طليقها كريم قنديل، بعد زواج 3 سنوات، إذ تم في أول يناير الماضي، ورفضت وقتها الحديث عن أي تفاصيل.

هند عبدالحليم تتحدث عن انفصالها

تحدثت هند عبدالحليم في تصريحات تليفزيونية أمس، عن سبب انفصالها من زوجها قائلة: «كل واحد بيبقى ليه أسباب وظروف مختلفة، وفي الأول والآخر أنا بشوف إن دا نصيب، والحياة تجارب، هناك أشخاص ينجحون فيها، وهناك من يفشل».

انفصال هند عبد الحليم عن زوجها

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم انفصالها في شهر يناير الماضي، بتدوينة عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «أيام بتمشى وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة».

وأضافت، «بس مش معنى إنّك لوحدك إنّك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب».