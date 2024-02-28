تعليق صادم من هند عبدالحليم بأول ظهور بعد إجرائها عملية تجميل

تصدرت الفنانة هند عبدالحليم، تريند مؤشر محرك البحث جوجل، فى الساعات القليلة الماضية، عقب حديثها عن عملية التجميل التي أجرتها لإزالة الشامة من أعلى شفاهها، ما جعل بعض الجمهور ينتقدها لتغيير فى شكلها وملامحها لدرجة كبيرة.

زهقت منها.. أسباب إزالة هند عبدالحليم الحسنة من وجهها

في أول تعليق لها، أوضحت الفنانة هند عبدالحليم، من خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش حضورها إحدى فعاليات دعم المرأة، بأنها تفعل ما تشاء من أجل إرضاء نفسها أولا، وأنها شعرت بالملل، كلما نظرت لوجهها في المرآة، ووجدت الحسنة تأخذ حيزا كبيرا من النظر، لافتة إلى أنها استقبلت الأمر بالترحاب، سواء ممن دعموا قرارها، أو ممن انتقدوها.

كانت هند عبدالحليم، أوضحت من خلال خاصية الاستوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، في وقت سابق مدافعة عن نفسها قائلة: «هو أنتو مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير، مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه».

وتابعت قائلة: «الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم، بیحس وبيتوجع، فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش».

آخر أعمال هند عبدالحليم بالحسنة

كانت آخر الأعمال السينمائية للفنانة هند عبدالحليم، مشاركتها في فيلم «جدران»، الذي عرض حصريًا عبر منصة watch it، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا مع الفنانة درة، وكانت تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

وتدور قصة فيلم جدران، حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال إلى منزلها القديم، من أجل البحث عن مستندات تتعلق بحجة بيت والدتها، وتثبت أحقيتها فيه، لكنها تواجه مصير مجهول فور دخولها المنزل من خلال أشباح تهدد حياتها بالخطر.

وشارك في بطولته، درة، هند عبدالحليم، نيقولا معوض، أحمد بدير، فراس سعيد، حنان سليمان، عزت زين، وآخرين من اخراج محمد بركة، وتأليف هيثم مصطفى الدهان.