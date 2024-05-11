والدة هند عبدالحليم تدخل المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم عبر حسابها بموقع «فيسبوك» تعرض والدتها لأزمة صحية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات.

ونشرت هند عبدالحليم صورة لوالدتها من داخل المستشفى وعلّقت قائلة: «ربنا يشفيكي يا أمي يا حبيبتي ويقويكي ويهون عليكي يارب».

انفصال هند عبدالحليم

وانفصلت هند عبد الحليم مؤخرًا عن زوجها كريم قنديل، ونشرت تدوينة عبر صفحتها على «إنستجرام»، مُرفقة بصور لها، تقول فيها: «أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنّك لوحدك إنّك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب».