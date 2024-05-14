معلومات عن فيلم «ريستارت» لتامر حسني قبل انطلاق تصويره اليوم

ينطلق اليوم تصوير فيلم «ريستارت» تامر حسني بمشاركة نخبة من نجوم الفن، وذلك حسبما أعلن الفنان منذ ساعات، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

معلومات عن فيلم ريستارت

هذ الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم بحبك.

كما يتعاون تامر من خلال الفيلم للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، بعد تحقيقهما نجاح كبير من خلال فيلمي «مش أنا»، عام 2021، وبعده فيلم «تاج» عام 2023.

واختار تامر حسني الوجوه الجديدة سيد أسامة «ميكا» الذي حقق نجاحًا في رمضان الماضي لينضم إلى فريق الفيلم، ووصفه منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف انضم لأسرة فيلم ريستارت».

فيلم ريستارت ينتمي لنوعيه الأفلام الكوميدية.

أبطال فيلم ريستارت لتامر حسني

فيلم ريستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.