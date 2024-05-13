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هنا الزاهد تبدأ تصوير فيلم «ري ستارت» مع تامر حسني غدا

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:40 م | الإثنين 13 مايو 2024
هنا الزاهد

هنا الزاهد

تستعد الفنانة هنا الزاهد، لبدء تصوير فيلمها الجديد «ري ستارت»، الذي يجمعها مرة أخرى مع الفنان تامر حسني، بعد نجاحهما في فيلم «بحبك».

هنا الزاهد تكشف موعد تصوير فيلم ري ستارت

وقالت هنا الزاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية للمشاركة في فيلم ري ستارت، ومتحمسة للكواليس، وأن دورها في العمل سيكون مفاجأة للجمهور، كما أنها ستبدأ التصوير صباح غد الثلاثاء.

أبطال فيلم ري ستارت

وكان تامر حسني، أعلن منذ قليل، انضمام الفنان عصام السقا لأبطال العمل، بجانب محمد ثروت، وباسم سمرة، وميكا، وهنا الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

وكان تامر حسني، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال فيلم «تاج»، الذي كانت تدور أحداثه حول تتبع أحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات مع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

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