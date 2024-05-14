3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. أبرزها ارتفاع درجات الحرارة

شهدت البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث يزداد الارتفاع كلما اقتربنا من فصل الصيف، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل على المناطق الشمالية، مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا على شمال الصعيد حتى شمال البلاد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يصاحبها نشاط في الرياح على مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا، وأبرزها استمرار ارتفاع درجات الحرارة التدريجي، لتسجل العظمى في القاهرة 30 والصغرى 19، بعد أن سجلت العظمى اليوم 29 والصغرى 18 درجة مئوية، وبالنسبة للظاهرة الجوية الثانية فتكون بانتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما بالنسبة للظاهرة الجوية الثالثة، فمن المتوقع أن تشهد الأنحاء كافة نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وتأتي درجات الحرارة غدا، كما يلي.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.