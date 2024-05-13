حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. ظاهرتان جويتان تضربان البلاد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ يسود غدًا الثلاثاء طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة خلال الليل وفي فترات الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون معتدلًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ظاهرتان جويتان تضربان البلاد

وعلى الرغم من الطقس المعتدل الذي يسود أغلب الأنحاء، فمن المتوقع أن تضرب تتأثر البلاد بظاهرتين جويتين، غدًا الثلاثاء، على النحو التالي:

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، غدًا الثلاثاء، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى: 29 والصغرى: 18.

- السواحل الشمالية: العظمى: 24 والصغرى: 16.

- جنوب سيناء: العظمى: 32 والصغرى: 22.

- شمال الصعيد: العظمى: 30 والصغرى: 18.

- جنوب الصعيد: العظمى: 34 والصغرى: 23.