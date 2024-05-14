طريقة التقديم على مشروع «شبابنا».. 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات

كشف أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، عن طريقة التقديم على مشروع «شبابنا»، الذي يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب من الجنسين في مختلف المجالات، وكبرى الشركات.

وقال «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التقديم على مشروع «شبابنا»، من خلال الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مشروع «شبابنا»

وعن آلية التقدم، أوضح أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعلن بشكل مستمر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» عن فرص العمل، ويجرى وضع رابط خاص بالمشروع، وبعد الدخول يبدأ المتقدم في تسجيل بياناته الشخصية المطلوبة، ثم البدء في عملية تصفية المتقدمين للفرص المتاحة، وتوزيعهم على حسب مؤهلاتهم إلى الوظائف المتاحة في المشروع، وبعد ذلك يجرى عمل مقابلة مع المتقدم في جهة العمل، ليبدأ في اتخاذ الخطوات الطبيعية.

100 ألف فرصة عمل

وأضاف، أنه في حالة التقدم وكانت مؤهلات المتقدم لا تسمح بالوظيفة، يستهدف المشروع تأهيل الشباب في نفس الشركات وفرص العمل بمختلف التخصصات بالمجان؛ حتى يكون جاهز فيما بعد للالتحاق بالوظيفة، ما يعد فرصة جيدة للشباب في تطوير النفس.

ويستهدف مشروع مشروع «شبابنا» توفير 100 ألف فرصة عمل، وذلك بالشراكة بين أمانة شباب حزب مستقبل وطن، وشركة «I career» للتوظيف، إذ يوفر المشروع ما بين 700 إلى 1000 فرصة عمل أسبوعيًا في كبرى الشركات سواء المحلية أو الدولية في جميع التخصصات.