«مستقبل وطن»: دعم مصر لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة جديدة لحل قضية فلسطين

قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية حريصة على حفظ السلام، لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، إذ يتمثل حل القضية الفلسطينية في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

دعم دعوى جنوب أفريقيا

وأشاد رأفت بما أعلنته الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

القضية الفلسطينية

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت في توقيت مهم، في وقت تأخذ القضية الفلسطينية منحنى خطير، ومن ثم كانت مصر على قدر الحدث، وسرعان ما أعلنتها قرارها سالف الذكر، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية والتحركات الأخرى، من خلال المساعدات الإنسانية التي لم ولن تتوقف طوال الوقت، وهذا يعني أن مصر تتحرك في كل القطاعات لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر مستمرة في دورها التاريخي والإنساني للقضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية من خلال التهجير القسرى، مواصلة اتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى قطاع غزة، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.