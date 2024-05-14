«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف خالية للشباب.. رواتب مجزية وحوافز شهرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، وظائف خالية في أحد مطاعم الشاورما الشهيرة، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار في مختلف المجالات، لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتحسين المستوى المادي لكل شاب وفتاة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بـالوظائف المعلن عنها، من بينها الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف مطعم شاورما

- الوظائف المطلوبة تكون في وظيفة عضو فريق وكاشير.

- أماكن العمل تكون في مصر الجديدة والتجمع الأول والتجمع الخامس.

- الوظائف المطلوبة متاحة للطلبة والخريجيين.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ ومؤهل موسط.

- لا يشترط للتقديم في الوظائف أن يكون لديه خبرة.

- الحد الأقصى للسن 30 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين مرتب يبدأ من 4000 جنيه.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات من ضمنهم ساعة راحة.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازه متغير.

- توفر الشركة للعاملين وجبة يومياً من المطعم.

- توفر الشركة للعاملين حوافز شهرية على تحقيق التارجت.