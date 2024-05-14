«التأمينات» توضح طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات.. اتبع الخطوات

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمة دائمة لأصحاب المعاشات، بمناسبة قرب صرف الدفعة الرابعة من زيادة المعاشات، وهي الاستعلام عبر الرابط الرسمي لموقع الهيئة عن قيمة الزيادة المستحق صرفها لصاحب المعاش قبل موعد الصرف الرسمي.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

وتضخ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أموال المعاشات المستحق صرفها إلى البنوك وهيئة البريد قبل اليوم الأول من كل شهر، ليتم البدء في صرفها لـ 11 مليون صاحب معاش في اليوم الأول من الشهر من جميع البنوك العاملة في مصر ومنافذ الصرف ومكاتب البريد، ومن الممكن الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

اتباع خطوات الاستعلام

1- فتح الموقع الرسمي لهيئة التأمينات.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية ومنها يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن قيمة المعاش.

3- يتبع ذلك إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

4- ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به.

5- تظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة المعاش بالجنيه.