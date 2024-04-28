موعد صرف المعاشات لشهر مايو.. «القبض خلال أيام»

يرغب العديد من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، معرفة موعد صرف المعاشات شهر مايو بالزيادة الـ15%، إذ تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرفها خلال أيام.

موعد صرف المعاشات شهر مايو

وحددت الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة موعد صرف المعاشات لشهر مايو لـ11 مليون مواطن من المستحقين للمعاشات، وذلك بالزيادة المُقررة والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى وفقًا للقانون 148 لسنة 2019.

وتبدأ الهيئة في الصرف يوم 1 من شهر مايو المُقبل لأصحاب المعاشات والمُستحقين.

تبكير موعد صرف المعاشات

وحسب القانون يجري صرف الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرًا للظروف الحالية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع قد عُقد في وقت سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد الصرف.

وجرى تطبيق القرار بداية من شهر مارس الماضي 2024، وبذلك يكون شهر مايو المُقبل هو الدفعة الثالثة لصرف الزيادة المُقررة والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى.