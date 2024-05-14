وصول 470 سيارة إلى ميناء بورتوفيق بوزن 940 طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 660 شاحنة و510 سيارات، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 283 شاحنة و498 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، 377 شاحنة و12 سيارة.

تداول 3600 طن بضائع و445 شاحنة بميناء نويبع

وشهد ميناء سفاجا استقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين «الحرية 1» و«بوسيدون اكسبريس»، كما جرى تداول 3600 طن بضائع و445 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «بريدج، كوين نفرتيتي، آور، وآيلة»، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.