بوتين يبدأ عهدا جديدا في حربه على أوكرانيا.. سلاح اقتصادي يقود جيش روسيا

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تغيير النظرة السياسية في التعامل مع حرب أوكرانيا، وتجلى ذلك في تعيين وزير دفاع جديد مدني ورجل اقتصاد اسمه أندريه بيلوسوف، مما يشير إلى الاتجاه نحو تدعيم اقتصاد روسيا والعمل على تطويره في إطار عسكري، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

أندريه بيلوسوف، الخبير الاقتصادي الذي كان اختيار بوتين المفاجئ لقيادة وزارة الدفاع الروسية خلفًا لسيرجي شويجو، ظهر لأول مرة بعد توليه المنصب الحساس وتحدث عن البيروقراطية «علم الاجتماع والعلوم السياسية» بدلًا من ساحة المعركة مع أوكرانيا.

الحفاظ على حرب طويلة مع أوكرانيا

ويعكس اختيار فلاديمير بوتين لرجل اقتصاد لوزارة الدفاع الروسية الاعتراف بأن الإنتاج العسكري الذي يغذي حرب روسيا واقتصادها، يجب أن يدار بعناية من أجل الحفاظ على حرب طويلة مع أوكرانيا.

وبالإضافة إلى تعيين «بيلوسوف»، قام بوتين أيضًا بترقية دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة المنتهية ولايته، إلى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، في إشارة إلى أن توسيع الإنتاج الصناعي سيرتفع كأولوية حكومية.

روسيا ولعبة طويلة الأمد

وفي الوقت نفسه، تلعب روسيا لعبة طويلة الأمد في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، كان آخرها في شمال شرق أوكرانيا في خاركيف، حيث تتقدم القوات الروسية ببطء بدلًا من محاولة تحقيق اختراقات كبيرة في المدن الكبرى، كما فعلت في بداية الحرب، وكانت النتائج كارثية.

حرب الاستنزاف يتم الانتصار فيها عن طريق الاقتصاد

ويشير تعيين «بيلوسوف» إلى تركيز الرئيس الروسي على إخضاع اقتصاد موسكو لاحتياجاته العسكرية، وبحسب خبراء، فأولوية «بوتين» هي الحرب، وحرب الاستنزاف يتم الانتصار فيها عن طريق الاقتصاد، وأكد البعض أيضًا أن وزير الدفاع الجديد هو الخيار الأفضل لإيجاد طرق لشراء أسلحة جديدة وحديثة وتكنولوجيا وابتكارات جديدة للجيش.