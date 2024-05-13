بعد قرار بوتين بإقالة شويجو.. من هو وزير الدفاع الروسي الجديد؟

بشكل مفاجئ، وبعد أيام من تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولايته الخامسة، أعلن إقالة وزير الدفاع سيرجي شويجو، وتعيين أندريه بيلوسوف، وهو شخص مدني، وذلك ضمن جزء من تعديلات وزارية سيعلنها «بوتين» خلال الأيام المقبلة تماشيًا مع القانون الروسي بعد ولايته الجديدة، لكن «شويجو» كان أول وزير يتم استبداله، بحسب «فايننشال تايمز».

لم يخدم خليفة «شويجو»، يومًا واحدًا في الجيش، لكنه خدم «بوتين»، في أدوار مختلفة، مثل منصب مستشار مدني في الاقتصاد داخل الحكومة الروسية.

أبرز المعلومات عن وزير الدفاع الروسي الجديد

وفي السطور التالية، أبرز المعلومات عن وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلوسوف:

- من مواليد 17 مارس 1959 ويبلغ من العمر 65 سنة.

- تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة موسكو عام 1981 بتقدير امتياز.

- في عام 2000، تم تعيينه مستشارًا لرئيس الوزراء الروسي وانضم إلى وزارة الاقتصاد نائبًا للوزير بعد ست سنوات.

- وفي الفترة من 2008 إلى 2012، كان مديرًا لقسم الاقتصاد والمالية في الجهاز الحكومي، وهي نفس السنوات التي شغل فيها فلاديمير بوتين منصب رئيس الوزراء.

- في عام 2012 عين وزيرا للاقتصاد، ومن عام 2013 حتى عام 2020، عمل مستشارًا للرئيس الروسي.

- ومنذ عام 2020، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعندما أصيب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا في عام 2020، تولى «بيلوسوف» لفترة وجيزة مهام رئيس الوزراء.

سبب اختيار شخص مدني لمهام وزير الدفاع الروسي

وشغل تعيين شخص مدني في مهام وزير الدفاع الروسي بال العديد، ليخرج المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، ويكشف عن سبب إسناد مهام عسكرية لشخص مدني، موضحًا أن البلاد الآن بحاجة إلى «ابتكار»، بحسب ما كشفته «CNN».

وأضاف «بيسكوف»: «نحن في ساحة المعركة، والفائز في الحرب هو الأكثر تقدمًا وابتكارًا وانفتاحًا، ومن الطبيعي في هذه المرحلة أن يرأس وزارة الدفاع الروسية شخص مدني».